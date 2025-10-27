Advertisement

لبنان

مرقص نعى براك: ستبقى بصمته شاهدة على مهنيته

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:20
نعى وزير الاعلام المحامي بول مرقص الاعلامي بسام براك وقال:" برحيل الإعلامي بسّام براك، يخسر الإعلام اللبناني قامة راقية وصوتاً نقياً حمل الكلمة بمسؤولية وضمير. ستبقى بصمته شاهدة على مهنيته. أحرّ التعازي لعائلته وزملائه ومحبيه الكثر ".
الإعلام اللبناني

بسام براك

بول مرقص

هنية

براك

