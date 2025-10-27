مخزومي: تنفيذ اتفاق نزع السلاح بطيء

Advertisement

رأى " الحوار الوطني" انه"بعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، الذي أعلنته حكومة يشارك فيها ، يبقى تنفيذ الاتفاق بطيئًا".وفي مقابلة له عبر قناة الـ" "، قال:"في 5 آب 2025 اتخذت الحكومة قرارًا تاريخيًا بحصر السلاح بيد الدولة ونزعه من كل الميليشيات، وغير اللبنانية. لكن يرى أن التنفيذ متعثر، في ما حزب الله يعلن صراحةً إعادة بناء ترسانته ورفضه تسليم سلاحه، رغم تأكيد الجيش أنه أنجز نحو 85% من خطة نزع السلاح".واشار الى انه " تقدّم بسؤالٍ إلى الحكومة حول خطة الجيش والعوائق التي تواجهها، لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ولأننا لا نستطيع الدفاع عن موقف حكومتنا ما لم نعرف الوقائع كاملة".ولفت الى" حزب الله برفضه قرارات الدولة، ينقلب على الدولة ويتصرّف كأنه فوقها، رغم مشاركته في الحكومة التي أقرت اتفاق وقف إطلاق النار وبيانها الوزاري".