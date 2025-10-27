Advertisement

لبنان

مخزومي: تنفيذ اتفاق نزع السلاح بطيء

Lebanon 24
27-10-2025
رأى رئيس حزب" الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي انه"بعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنته حكومة يشارك فيها حزب الله، يبقى تنفيذ الاتفاق بطيئًا".
وفي مقابلة له عبر قناة الـ"ال بي سي"، قال:"في 5 آب 2025 اتخذت الحكومة قرارًا تاريخيًا بحصر السلاح بيد الدولة ونزعه من كل الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية. لكن المجتمع الدولي يرى أن التنفيذ متعثر، في ما حزب الله يعلن صراحةً إعادة بناء ترسانته ورفضه تسليم سلاحه، رغم تأكيد الجيش أنه أنجز نحو 85% من خطة نزع السلاح".

واشار الى انه " تقدّم بسؤالٍ إلى الحكومة حول خطة الجيش والعوائق التي تواجهها، لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ولأننا لا نستطيع الدفاع عن موقف حكومتنا ما لم نعرف الوقائع كاملة".

ولفت الى" حزب الله  برفضه قرارات الدولة، ينقلب  على الدولة ويتصرّف كأنه فوقها، رغم مشاركته في الحكومة التي أقرت اتفاق وقف إطلاق النار وبيانها الوزاري".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24