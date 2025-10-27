نقابة المعلّمين نعت الإعلامي براك: ترك وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة

Advertisement

نعت نقابة المعلّمين في في بيان الاعلامي بسّام وقالت: "ببالغ الحزن والأسى المربّي والإعلامي الكبير الأستاذ بسّام براك، الذي وافته المنيّة بعد صراعٍ شجاعٍ مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة".اضاف البيان: "عُرف الراحل الكبير بحبّه العميق للّغة العربيّة، وبإتقانه لها، وكان من أبرز مبادراته المباراة السنويّة في الإملاء، بالنصّ الذي كان يُمليه من موهبته وإتقانه، بالتعاون مع الجامعة الأنطونيّة، فتحوّلت إلى حدثٍ لغويٍّ وثقافيٍّ كبير ينتظره مشاهدو المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال ومحبّو العربيّة كلّ عام، لما يحمله من جمال اللغة وعمق الفكر وروح التحدّي والمعرفة".وتابع: "جمع الأستاذ بسّام براك بين صرامة المربّي وأناقة الإعلامي، وبين عمق الأدب ودفء الكلمة، فكان مثالًا للمثقّف الملتزم برسالته، والإنسان الذي زرع الأمل بالكلمة والعلم والمحبّة".وختم: "تتقدّم النقابة من عائلته الكريمة ومن الأسرة التربويّة والإعلاميّة بأحرّ التّعازي، تسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه ومحبّيه الصّبر والسلوان. سيبقى اسم بسّام براك حيًّا في ذاكرة المعلّمين والإعلاميّين".