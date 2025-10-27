Advertisement

لبنان

نقابة المعلّمين نعت الإعلامي براك: ترك وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:33
Doc-P-1434558-638971616706287960.png
Doc-P-1434558-638971616706287960.png photos 0
نعت نقابة المعلّمين في لبنان في بيان الاعلامي بسّام براك وقالت: "ببالغ الحزن والأسى المربّي والإعلامي الكبير الأستاذ بسّام براك، الذي وافته المنيّة بعد صراعٍ شجاعٍ مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة".
اضاف البيان: "عُرف الراحل الكبير بحبّه العميق للّغة العربيّة، وبإتقانه لها، وكان من أبرز مبادراته المباراة السنويّة في الإملاء، بالنصّ الذي كان يُمليه من موهبته وإتقانه، بالتعاون مع الجامعة الأنطونيّة، فتحوّلت إلى حدثٍ لغويٍّ وثقافيٍّ كبير ينتظره مشاهدو المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال lbci ومحبّو العربيّة كلّ عام، لما يحمله من جمال اللغة وعمق الفكر وروح التحدّي والمعرفة".

وتابع: "جمع الأستاذ بسّام براك بين صرامة المربّي وأناقة الإعلامي، وبين عمق الأدب ودفء الكلمة، فكان مثالًا للمثقّف الملتزم برسالته، والإنسان الذي زرع الأمل بالكلمة والعلم والمحبّة".

وختم: "تتقدّم النقابة من عائلته الكريمة ومن الأسرة التربويّة والإعلاميّة بأحرّ التّعازي، تسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه ومحبّيه الصّبر والسلوان. سيبقى اسم بسّام براك حيًّا في ذاكرة المعلّمين والإعلاميّين".
