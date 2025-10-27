Advertisement

لبنان

الخولي أدان جريمة قتل الشاب أبو حنا: لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1434560-638971619967735898.png
Doc-P-1434560-638971619967735898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدان المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في بيان، بشدة "جريمة قتل الشاب اللبناني إيليو أرنستو أبو حنا (مواليد 2001) ، الذي قضى برصاص مسلحين فلسطينيين تابعين لما يسمى "اللجنة الأمنية الفلسطينية" عند مدخل مخيم شاتيلا، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي من نوع "كلاشنيكوف" بحجة عدم امتثاله للتوقف على حاجز أقيم بطريقة غير شرعية وسط العاصمة بيروت".
Advertisement

ورأى أن "ما جرى يشكّل جريمة موصوفة واعتداءً سافراً على السيادة اللبنانية وعلى كرامة كل لبناني، ويؤكد مجدداً أن استمرار وجود السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة بات خطراً وجودياً على الأمن الوطني اللبناني، لا يمكن التغاضي عنه أو تبريره بأي شكل من الأشكال".

وحمل  "السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن التراخي المزمن في معالجة ملف السلاح الفلسطيني، وعن السماح بقيام حواجز مسلحة داخل الأراضي اللبنانية"، معتبراً أن "دم إيليو أبو حنا يجب أن يشكل نقطة فاصلة لإنهاء ما يسمى بالاتفاق الأمني–الاجتماعي بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والذي أثبت فشله في حماية المواطنين".

أضاف: "أن لبنان دفع منذ عام 1948 أثماناً باهظة نتيجة الوجود الفلسطيني المسلح، وأن اللبنانيين سئموا دفع ثمن حروب وصراعات لا علاقة لهم بها، فيما العالم يكتفي بالبيانات والوعو"د.

ودعا إلى "سحب السلاح من جميع المخيمات الفلسطينية دون أي مقابل، ووضعها تحت سلطة الدولة اللبنانية حصراً، وإلى إطلاق ورشة وطنية – دولية لترحيل الفلسطينيين إلى بلد ثالث ينهي معاناة اللجوء ويُعفي لبنان من هذا العبء التاريخي الذي فاق طاقته". كما دعا المجتمعين العربي والدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من سبعين عاماً".

وختم  مؤكداً أن "دم إيليو أبو حنا لن يذهب هدراً، وأن اللبنانيين لن يسكتوا بعد اليوم عن فوضى السلاح غير الشرعي الذي يهدد حياتهم كل يوم"، مشدداً على أن "سيادة لبنان وأمن شعبه فوق كل اعتبار، ولن تبقى رهينة السلاح الفلسطيني بعد الآن".
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا
lebanon 24
27/10/2025 14:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يدين بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا
lebanon 24
27/10/2025 14:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن استنكر مقتل الشاب ابو حنا: لمحاسبة المتورطين
lebanon 24
27/10/2025 14:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
lebanon 24
27/10/2025 14:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الفلسطينيين

الفلسطينية

اللبنانية

فلسطين

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24