الحاج حسن: واهم من يعتقد أنه يلوي زراع المقاومة بالاغتيالات

اعتبر رئيس "تكتل " النائب الدكتور حسين أن "الأميركي والإسرائيلي يريدان منطقة لا حول لها ولا قوة فيها ولا ارادة ولا سيادة، يريدون أن يفرضوا شروطهم على كل دول المنطقة، يريدون ان يفرضوا شروطهم بالنار والحديد والاغتيال، وبكل وضوح لن تستطيعوا ان تأخذوا منا استسلاما أو تنارلا مهما غلت التضحيات".جاء ذلك خلال الاحتفال التأبيني في الذكرى السنوية الاولى لشهداء بلدة الجوبانية بحضور فعاليات علمائية وسياسية وبلدية واجتماعيةوقال الحاج حسن: "بالنسبة إلينا الأولويات واضحة تماما، وقف العدوان، عودة الأسرى، انسحاب العدو ، البدء بإعادة الإعمار، والاتفاق على استراتيجية أمن وطني أو دفاع وطني. تبديل الأولويات غير مقبول وغير مطروح ومرفوض لدينا".وأضاف: "من يعتقد انه يلوي زراع بالاغتيالات فهو واهم، فضلا عن من يعتقد أنه يستطيع أن يلوي زراع المقاومة بالحملات الإعلامية والسياسية والتضليل والافتراءات".وختم الحاج حسن : "في الانتخابات النيابية الخصوم في واضحين جدا، هم يريدون أن يكملوا المعركة التي يقوم بها العدو في الميدان، للأسف هم يريدون أن يستفيدوا من خلالها في الانتخابات، والدليل ان هناك قسما كبيرا يتبنى السردية الأميركية بان سبب الاعتداءات على لبنان هو وجود المقاومة، ونسأل هؤلاء ما سبب الهجوم على قطر وسوريا هل هناك مقاومة؟ هذا العدو الغاشم المتوحش المدعوم من أميركا، ليس بحاجة إلى مبررات لمواصلة عدوانه وإجرامه".