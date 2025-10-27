Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. اليكم موعد وداع الاعلامي بسام براك

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1434563-638971622549401230.jpg
Doc-P-1434563-638971622549401230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت صباح اليوم الاثنين الأديب والإعلامي بسام وهيب براك.
Advertisement
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلاثاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة الخلاص الرعائية – عين الريحانه، وتقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً ويومي الأربعاء ٢٩ تشرين الأول والخميس ٣٠ تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الخلاص الرعائية – عين الريحانه.
أسرة موقع "لبنان 24 " تتقدم من عائلة الفقيد ومن الاسرة الاعلامية بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.
 
 

مواضيع ذات صلة
عون نعى الإعلامي بسام براك: يرحل تاركاً ذكرى مليئة باحترام كل من عرفه
lebanon 24
27/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلاميون من أجل الحرية نعت بسام براك: مدرسة في الرصانة والأخلاق والاحتراف
lebanon 24
27/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
lebanon 24
27/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
lebanon 24
27/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

عين الريحانه

كنيسة سيدة

صباح اليوم

بسام براك

لبنان 24

الريحان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24