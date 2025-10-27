26
لبنان
بالتفاصيل.. اليكم موعد وداع الاعلامي بسام براك
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت
صباح اليوم
الاثنين الأديب والإعلامي بسام وهيب
براك
.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلاثاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في
كنيسة سيدة
الخلاص الرعائية –
عين الريحانه
، وتقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً ويومي الأربعاء ٢٩ تشرين الأول والخميس ٣٠ تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون
كنيسة
سيدة الخلاص الرعائية – عين الريحانه.
أسرة موقع "
لبنان 24
" تتقدم من عائلة الفقيد ومن الاسرة الاعلامية بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.
لبنان
تعازي ووفيات
عين الريحانه
كنيسة سيدة
صباح اليوم
بسام براك
لبنان 24
الريحان
كنيسة
تابع
