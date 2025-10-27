بالتفاصيل.. اليكم موعد وداع الاعلامي بسام براك

Advertisement

غيب الموت الاثنين الأديب والإعلامي بسام وهيب .يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلاثاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في الخلاص الرعائية – ، وتقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً ويومي الأربعاء ٢٩ تشرين الأول والخميس ٣٠ تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون سيدة الخلاص الرعائية – عين الريحانه.أسرة موقع " " تتقدم من عائلة الفقيد ومن الاسرة الاعلامية بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.