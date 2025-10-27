Advertisement

لبنان

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1434564-638971623289385729.jpg
Doc-P-1434564-638971623289385729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صباح اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البنية الرقمية للوزارة وتكاملها مع المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يضمن الكفاءة، الشفافية، واستدامة الخدمات الاجتماعية، في خطوةٍ إصلاحيةٍ جديدة نحو تحديث الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الرقمية في لبنان.
Advertisement

اقيم المؤتمر الصحافي في وزارة الشؤون الاجتماعية في حضور  وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي والمملكة المتحدة وعدد من السفراء والشركاء التقنيين والدوليين.

السيّد

أكّدت الوزيرة حنين السيّد في كلمتها خلال المؤتمر أنّ "التقدّم التكنولوجي لم يعد ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل أصبح أداةً أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة"، مضيفة أنّ "التكنولوجيا اليوم ليست بعيدة عن عملنا الاجتماعي، بل هي القلب النابض لكل إدارة تسعى إلى خدمة الناس بكفاءة وشفافية".

وشدّدت على أن "توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التكنولوجيا "يشكّل أكثر من اتفاق إداري، فهو خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الخدمات التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة".

وأوضحت أنّ "التحوّل الرقمي الذي نطلقه اليوم هو المدخل إلى هذا الإصلاح البنيوي"، مشيرةً إلى أنّ "الوزارة تعمل على ثلاث ركائز أساسية:

• السجلّ الموحّد للمستفيدين الذي يدمج قواعد البيانات لضمان العدالة والشفافية في الدعم،

• ربط مراكز التنمية الاجتماعية الـ165 بشبكة موحّدة لتبادل المعلومات لحظيًا،

• والنظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتنظيم العمل الداخلي وتحسين الأداء وتسريع اتخاذ القرار".

شحادة

من جهته، شدّد الوزير كمال شحادة على أنّ "مذكرة التفاهم هي أكثر من ورقة تعاون، إنها خطوة عملية باتجاه بناء دولة رقمية تخدم الناس فعلاً"، موضحًا أنّ "الهدف من إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي "لم يكن تأسيس وزارة جديدة فقط، بل إنشاء منظومة رقمية موحّدة للدولة اللبنانية، تجعل الوزارات تعمل معًا في تكامل، لا كلٌّ بمعزل عن الأخرى".

وكشف أن "فرق العمل في الوزارتين تعاونت خلال الأشهر الماضية على إعداد استراتيجية رقمية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2025–2027، شملت مراجعة كل الأنظمة والمنصات الاجتماعية القائمة كمنصة DAEM وبرنامج NDA، بهدف توحيد البيانات وتفادي التكرار والهدر، ووضع خطة متكاملة تتماشى مع البنية الرقمية الوطنية التي يتم إعدادها على مستوى لبنان".

وأشار إلى أنّ "الأنظمة الجديدة مصمّمة لتتكامل مع مشاريع الدولة المستقبلية مثل الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والبوابات الحكومية"، مؤكدًا أنّ "مكتب وزير الدولة سيقدّم الدعم التقني والاستشاري في مجالات الذكاء الاصطناعي، حماية البيانات، والأمن السيبراني، فيما تبقى وزارة الشؤون المرجع وصاحبة القرار في تنفيذ مشاريعها".

وفي ختام المؤتمر، شكر الوزيران للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي والمملكة المتحدة "دعمهم المستمر لتطوير الأنظمة الرقمية والاجتماعية في لبنان"، مؤكدَين أنّ "هذا التعاون هو نموذج لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية بين مؤسسات الدولة في سبيل بناء إدارة رقمية إنسانية تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية، والتنمية في خدمة الناس".
مواضيع ذات صلة
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
27/10/2025 14:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان
lebanon 24
27/10/2025 14:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية
lebanon 24
27/10/2025 14:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
27/10/2025 14:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزير الدولة

صباح اليوم

اللبنانية

المستقبل

الأوروبي

المملكة

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
08:16 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24