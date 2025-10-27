Advertisement

لبنان

الإشتباه بـ "رابيد" في محلة مفرق كوشا.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1434568-638971627557919449.jpg
Doc-P-1434568-638971627557919449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه في إطار مكافحة عمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية ونتيجة المراقبة المكثفة من قبل الدوريات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشمال جرى الإشتباه بسيارة من نوع رابيد كونغو لون أحمر في محلة مفرق كوشا، ليتبين أنها مسروقة وتم ضبطها وإيداعها القطعة المختصة بناء على إشارة القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: اعمال صيانة للطريق على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي محلة مفرق مستيتا الطريق مفتوح على مسرب واحد و حركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
27/10/2025 14:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انقلاب شاحنة عند مفرق المنصف باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور ناشطة في المحلة
lebanon 24
27/10/2025 14:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. دويّ قوي سُمع وهذا ما تبيّن
lebanon 24
27/10/2025 14:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الإشتباه بمصريّ في منطقة سن الفيل... ماذا تبيّن بعد توقيفه؟ (صورة)
lebanon 24
27/10/2025 14:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة الإرهاب

مكافحة الإرهاب

مكتب مكافحة

اللبنانية

لبنان 24

القضاء

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24