لبنان

العثور على جثة في الرملة البيضاء

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:52
تم العثور على جثة في الرملة البيضاء قرب السفارة الاماراتية سابقا، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
الرملة البيضاء

سفارة الامارات

الرملة البيضا

الامارات

لبنان 24

لبنان

