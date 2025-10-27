Advertisement

لبنان

افرام: "وطن الإنسان" يقاطع لهذه الأسباب

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:57
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة "اكس":" نتمسّك بحقّ اللبنانيين المغتربين في الاقتراع لجميع المقاعد الـ128 النيابية، انسجامًا مع الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين". 
أضاف:" إنّ تغييب اقتراح القانون المعجّل، الذي قدّمته مع تسعة نواب، والرامي إلى تعديل آليّة اقتراع المغتربين لتشمل كلّ الدوائر والمقاعد، عن جدول أعمال الجلسة، يمسّ بجوهر الاحتكام إلى القانون والدستور. وعليه، من الطبيعي أن تعلن كتلة "مشروع وطن الإنسان" مقاطعتها لجلسة الغد".
