23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسيّة تقريراً جديداً تحدث فيه عن "
حزب الله
" ومسألة الاحتفالات والخطب التي كان يقيمها، طارحة تساؤلاً أساسياً عما إذا كان بإمكان تلك المناسبات أن تُعيد نفوذ الحزب.
Advertisement
وينقل التقرير عن محللين سياسيين فرنسيين قولهم إنَّ "حزب الله يستخدمُ مزيجاً من الرموز الدينية والوطنية والخطابات والاحتفالات الجماهيرية، في محاولة لإحياء الزخم الشعبي حول فكرة
المقاومة
، بالتوازي مع مواجهة ضغوط داخلية تُطالبه بنزع سلاحها".
التقرير يقول أيضاً إنَّ "حزب الله يسعى إلى استثمار ذكرى الحرب مع
إسرائيل
قبل عام لإعادة إنتاج صورته كقوة سياسية وعسكرية واجتماعية فاعلة"، وأضاف: "مُواصلة لما بدأه في أيلول العام الماضي، ينظم حزب الله خلال هذه الفترة، 18 فعالية لإحياء ذكرى ما أطلق عليه تسمية عام المقاومة، تشمل عروضاً فنية وحشوداً جماهيرية ضخمة ومسيرات رمزية، تطغى عليها مئات الآلاف من صور أمينه العام السابق
السيد حسن
نصر الله".
وتابع: "تُقدّر تكاليف هذه الفعاليات بملايين الدولارات، وهدفها الأساسي، تثبيت فكرة أنّ الحزب ما زال القوة الأكثر حضوراً وهيمنة في الشارع اللبناني، رغم فشله العسكري خلال الحرب الأخيرة".
ويقولُ التقرير إنّ هذه التحركات سرعان ما اصطدمت بالحكومة
اللبنانية
، وأضاف: "يوم 25 من الشهر الماضي، أراد حزب الله تنظيم عرض ضوئي على صخرة الروشة الشهيرة في
بيروت
، يُظهر صور الأمينين العامين السابقين نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل العام 2024، في خطوة اعتُبرت تحدّياً لرمزية المكان".
وحينها، بحسب "ليبراسيون"، فقد "تدخل رئيس الحكومة نواف سلام فوراً بهدف منع
العرض
، فقيّد التجمّع، مما أشعل موجة احتجاج بين
أنصار
الحزب الذين احتشدوا بالآلاف مُردّدين هتافات ضدّ رئيس الوزراء"، وأضاف: "وهكذا تحوّل الحدث الرمزي إلى استعراض قوّة علني أظهر استعداد الحزب لاستخدام الشارع كورقة ضغط سياسية، فيما وصف سياسيون لبنانيون ما قام به حزب الله بأنّه استفزاز خارج معاقله التقليدية".
يرى التقرير أن "حزب الله يُراهن على ما يسميه بمُجتمع المقاومة، وهو المفهوم الذي يقوم على تعبئة المُجتمع في مواجهة الخطر
الإسرائيلي
الدائم"، وأضاف: "هذا النهج، الذي مكّنه تاريخياً من التغلغل في المناطق المُهمّشة، وبناء شبكة خدمات اجتماعية موازية للدولة، عاد اليوم ليُشكّل السند الأكبر له في معركة السلاح".
مع ذلك، يقولُ التقرير إنَّ "مشاهد الجنوب اللبناني تُظهر كيفَ يُوظّف الحزب سياسة الذاكرة والمظلومية لإعادة لملمة صفوفه بعد الحرب"، وأضاف: "داخل الحسينيات تُعقد لقاءات لمُناقشة إعادة الإعمار، فيما تُعرض كتب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، ومن بينها كتابه حزب الله: المنهج، التجربة،
المستقبل
".
ويُوضح آرثر سرادان أنّ ما كتبه قاسم عام 2008، يبدو اليوم وكأنّه نبوءة، فقد حذّر حينها من خطرين أساسيين: صدام داخلي مع
الجيش اللبناني
يُؤدّي إلى مُحاولة إلغاء دور الحزب، وتراجع الدعم السوري نتيجة ضغوط دولية، وهذان الاحتمالان أصبحا واقعاً وحقيقة اليوم.
الصحيفة تختم تقريرها بالقول إنَّ جوهر عقيدة حزب الله مُنذ تأسيسه، يكمن في أنّه لا يُمكن أن يعيش طرفان مُتواجهان في أرض واحدة، وكلّ هدنة مؤقتة ليست سوى استراحة في حرب مفتوحة، وأضافت: "مع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، فالحزب يستعد فعلاً لمرحلة جديدة من المُواجهة، حيث تُستثمر ذكرى الحرب كوقود سياسي ونفسي لإعادة بناء شرعية المُقاومة وإبقاء خيار الحرب قائماً".
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
27/10/2025 22:17:54
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
27/10/2025 22:17:54
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
27/10/2025 22:17:54
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
27/10/2025 22:17:54
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
الإسرائيلي
السيد حسن
اللبنانية
المستقبل
المقاومة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
Lebanon 24
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:14 | 2025-10-27
27/10/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:47 | 2025-10-27
27/10/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:39 | 2025-10-27
27/10/2025 03:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:32 | 2025-10-27
27/10/2025 03:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-10-27
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:07 | 2025-10-27
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
15:47 | 2025-10-27
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:39 | 2025-10-27
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:32 | 2025-10-27
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:15 | 2025-10-27
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24