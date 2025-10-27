Advertisement

لبنان

موسى من بعبدا: مصر تدعم مواقف عون للدخول في مفاوضات

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:20
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير المصري في لبنان، علاء موسى.
وأكّد موسى عقب اللقاء أنّ زيارة مدير المخابرات المصرية تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان، ومصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع.

أضاف:" ما يحدث من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري".

وشدّد على أنّ مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، ومصر تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد العون في هذا المجال.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24