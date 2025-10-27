موسى من بعبدا: مصر تدعم مواقف عون للدخول في مفاوضات

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية السفير المصري في ، علاء موسى.وأكّد موسى عقب اللقاء أنّ زيارة تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان، ومصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع.أضاف:" ما يحدث من تطور في الاعتداءات في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري".وشدّد على أنّ مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، ومصر تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد في هذا المجال.