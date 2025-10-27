Advertisement

لبنان

بالصورة... مدرسة في الضاحية الجنوبيّة وضعت خطّة طوارىء

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:21
أرسلت مدرسة "الأخوة الجديدة" في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية، تذكيراً إلى أهالي التلاميذ، بشأن خطّة الطوارىء التي وضعتها، في حال استدعى الوضع الأمنيّ ذلك.
وأوضحت إدارة المدرسة أنّها "أرسلت إلى أولياء الأمور خطة إخلاء وذلك لضمان سلامة الطلاب في حال حدوث أي طارىء أمني"، وأشارت إلى أنّ "هذا إجراء روتيني عادي ولا صحة لأي تهديد أو معلومات أمنية".
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
 
