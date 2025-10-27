Advertisement

لبنان

إقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر (صور)

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1434589-638971651565152031.jpg
Doc-P-1434589-638971651565152031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت دورية من مركز امن عام الزهراني الاقليمي بإقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر في بلدة البيسارية - منطقة العاقبية، يديرها شخص سوريّ بطريقة غير شرعية.
Advertisement
 
 
ويأتي هذا الإجراء نتيجة مخالفة المواطن السوريّ لأنظمة الإقامة والعمل.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر
lebanon 24
27/10/2025 14:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
​إقفال محلات في طرابلس بالشمع الأحمر... إليكم السبب
lebanon 24
27/10/2025 14:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في بخعون.. إقفال محل بالشمع الأحمر
lebanon 24
27/10/2025 14:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مواد غذائية فاسدة تظهر عليها الحشرات.. مستودع يُغلق بالشمع الأحمر!
lebanon 24
27/10/2025 14:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمع الأحمر

الزهراني

بيساري

دوري

بيسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24