إقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر (صور)

قامت دورية من مركز امن عام الاقليمي بإقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر في بلدة البيسارية - منطقة العاقبية، يديرها شخص سوريّ بطريقة غير شرعية.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة مخالفة المواطن السوريّ لأنظمة الإقامة والعمل.