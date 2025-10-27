لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا

Advertisement

صدر عن اللبناني-الفلسطيني البيان التالي:تدين لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو ، وتتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.وتتابع اللجنة التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، ويهمها التأكيد أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية بشيئ، بل يشكل خطرًا على الاستقرار في وأمن أهله.لذلك، تؤكد اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.