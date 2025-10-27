Advertisement

لبنان

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:33
صدر عن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني البيان التالي:
تدين لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا، وتتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

وتتابع اللجنة التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، ويهمها التأكيد أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيئ، بل يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله.

لذلك، تؤكد اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
 
 
 
