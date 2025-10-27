في حامات.. الجيش يجري تدريبات خلال هذه الأيام

Advertisement

أعلنت قيادة الجيش- عن تمارين تدريبية ستجريها لمدة ثلاثة أيام متلاحقة، وقالت المديرية في بيانها:"ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية بتواريخ 28، 29 و30 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 24.00، في حقل مزرعة حنوش – .تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".