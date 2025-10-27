Advertisement

لبنان

في حامات.. الجيش يجري تدريبات خلال هذه الأيام

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:30
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه عن تمارين تدريبية ستجريها لمدة ثلاثة أيام متلاحقة، وقالت المديرية في بيانها:
"ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية بتواريخ 28، 29 و30 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 24.00، في حقل مزرعة حنوش – حامات.
 تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24