لبنان
عمار: من صادق على قانون الانتخابات يريد الآن الانقلاب عليه
Lebanon 24
27-10-2025
|
06:38
لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
علي عمّار
إلى أنه يسمع الآن في الداخل اللبناني، "نغمة من بعض الأفرقاء، يريدون فيها الانقلاب على قانون الانتخاب النافذ حاليًا"، مشيرًا إلى أنهم هم الذين صوتوا عليه في
الدورة
الماضية وصادقوا عليه"
وأضاف: "وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ومعلومة، يريدون الانقلاب على
قانون الانتخابات
الحالي، وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن، وأما إذا كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة في هذه المرحلة، هو تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية
المجلس الحالي
، فنحن نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".
وشدد النائب عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "
حزب الله
" للشهيد مصطفى أحمد شحادي ونجله
علي الرضا
شحادي في مجمع الإمام المجتبى في
السان
تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة "النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل
الشهداء
، وجمع من الأهالي، "أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في
لبنان
، تستدعي تضافراً من الجميع، وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية لكي تضع حداً لتفلّت الأسعار والتجار فيما يمارسونه على مستوى حقوق الناس وحاجاتهم".
