Advertisement

لبنان

عمار: من صادق على قانون الانتخابات يريد الآن الانقلاب عليه

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1434598-638971658431015696.png
Doc-P-1434598-638971658431015696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار إلى أنه يسمع الآن في الداخل اللبناني، "نغمة من بعض الأفرقاء، يريدون فيها الانقلاب على قانون الانتخاب النافذ حاليًا"، مشيرًا إلى أنهم هم الذين صوتوا عليه في الدورة الماضية وصادقوا عليه"
Advertisement
 
وأضاف: "وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ومعلومة، يريدون الانقلاب على قانون الانتخابات الحالي، وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن، وأما إذا كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة في هذه المرحلة، هو تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية المجلس الحالي، فنحن نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".

وشدد النائب عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد  مصطفى أحمد شحادي  ونجله علي الرضا شحادي في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة "النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي، "أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان، تستدعي تضافراً من الجميع، وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية لكي تضع حداً لتفلّت الأسعار والتجار فيما يمارسونه على مستوى حقوق الناس وحاجاتهم".

 
مواضيع ذات صلة
أبي خليل: ثمة من يريد تغيير قانون الانتخابات من أجل مصلحة آنيّة
lebanon 24
27/10/2025 14:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يقفل باب تعديل قانون الانتخاب: لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن
lebanon 24
27/10/2025 14:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
lebanon 24
27/10/2025 14:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: لن نسمح بتأجيل الإنتخابات
lebanon 24
27/10/2025 14:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الحالي

علي الرضا

علي عمّار

حزب الله

الشهداء

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2025-10-27
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24