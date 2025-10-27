عمار: من صادق على قانون الانتخابات يريد الآن الانقلاب عليه

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إلى أنه يسمع الآن في الداخل اللبناني، "نغمة من بعض الأفرقاء، يريدون فيها الانقلاب على قانون الانتخاب النافذ حاليًا"، مشيرًا إلى أنهم هم الذين صوتوا عليه في الماضية وصادقوا عليه"

وأضاف: "وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ومعلومة، يريدون الانقلاب على الحالي، وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن، وأما إذا كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة في هذه المرحلة، هو تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية ، فنحن نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".



وشدد النائب عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " للشهيد مصطفى أحمد شحادي ونجله شحادي في مجمع الإمام المجتبى في تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة "النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل ، وجمع من الأهالي، "أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في ، تستدعي تضافراً من الجميع، وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية لكي تضع حداً لتفلّت الأسعار والتجار فيما يمارسونه على مستوى حقوق الناس وحاجاتهم".



