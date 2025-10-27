متابعة لحادثة مقتل الشاب أليو أبو حنا عند حاجز في مخيم شاتيلا، فجر الأحد، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوطني الفلسطيني في ، المقدم عبد الهادي الأسدي عبر " " إنّ "الجهات المعنية تعمل على التحقيق في الحادثة بالتنسيق مع وذلك من أجل كشف ملابسات ما حصل".

Advertisement



وأضاف: "إننا ننقل تعازي القيادة الفلسطينية لأهل الفقيد ولبنان الشقيق، ونحنُ نلتزم بما يُقرره اللبناني بشأن ما حصل، والجميع تحت سقف القانون".



وكان أبو حنا قد تعرض لإطلاق نار إثر دخوله إلى مخيم شاتيلا فجر الأحد بواسطة سيارته، وذلك من قبل أحد الشبان الذين كانوا يقيمون حاجزاً في المحلة.



بعد مقتل شاب هناك.. ما جديد حادثة شاتيلا؟



تتواصل التحقيقات في حادثة مقتل الشاب إليو أبو حنا عند حاجز في مخيم شاتيلا، فجر الأحد، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الشبان الموجودين على الحاجز.



وذكرت معلومات "لبنان24" أنّه جرى خلال الساعات الماضية، تشكيل لجنة رفيعة المستوى من قبل قيادة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان للتحقيق في الأمر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة .



وأوضحت المعلومات أن هناك ملابسات عديدة غير مكشوفة بعد بشأن الحادثة التي حصلت داخل مخيم شاتيلا وليس عند أطرافه.