26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد مقتل شاب هناك.. ما جديد حادثة شاتيلا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-10-2025
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
متابعة لحادثة مقتل الشاب أليو أبو حنا عند حاجز في مخيم شاتيلا، فجر الأحد، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في
قوات الأمن
الوطني الفلسطيني في
لبنان
، المقدم عبد الهادي الأسدي عبر "
لبنان24
" إنّ "الجهات
الفلسطينية
المعنية تعمل على التحقيق في الحادثة بالتنسيق مع
الدولة اللبنانية
وذلك من أجل كشف ملابسات ما حصل".
Advertisement
وأضاف: "إننا ننقل تعازي القيادة الفلسطينية لأهل الفقيد ولبنان الشقيق، ونحنُ نلتزم بما يُقرره
القضاء
اللبناني بشأن ما حصل، والجميع تحت سقف القانون".
وكان أبو حنا قد تعرض لإطلاق نار إثر دخوله إلى مخيم شاتيلا فجر الأحد بواسطة سيارته، وذلك من قبل أحد الشبان الذين كانوا يقيمون حاجزاً في المحلة.
بعد مقتل شاب هناك.. ما جديد حادثة شاتيلا؟
تتواصل التحقيقات في حادثة مقتل الشاب إليو أبو حنا عند حاجز في مخيم شاتيلا، فجر الأحد، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الشبان
الفلسطينيين
الموجودين على الحاجز.
وذكرت معلومات "لبنان24" أنّه جرى خلال الساعات الماضية، تشكيل لجنة رفيعة المستوى من قبل قيادة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان للتحقيق في الأمر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة
اللبنانية
.
وأوضحت المعلومات أن هناك ملابسات عديدة غير مكشوفة بعد بشأن الحادثة التي حصلت داخل مخيم شاتيلا وليس عند أطرافه.
في المقابل، قالت مصادر أمنية إنّ هناك كلاما كثيرا عن الحادثة، في حين أن التحقيقات هي التي ستحسم الأمر، ولا يجب استباقها أبداً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
27/10/2025 14:56:00
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات.. ما جديد إشكال شاتيلا؟
Lebanon 24
توقيفات.. ما جديد إشكال شاتيلا؟
27/10/2025 14:56:00
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة بحرية: هناك حادث على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرق ميناء عدن
Lebanon 24
هيئة بحرية: هناك حادث على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرق ميناء عدن
27/10/2025 14:56:00
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
27/10/2025 14:56:00
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدولة اللبنانية
الفلسطينيين
الفلسطينية
قوات الأمن
اللبنانية
على الحاج
لبنان24
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموسوي: التضحيات دفاع عن الإنسانية والكرامة
Lebanon 24
الموسوي: التضحيات دفاع عن الإنسانية والكرامة
08:39 | 2025-10-27
27/10/2025 08:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:35 | 2025-10-27
27/10/2025 08:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:31 | 2025-10-27
27/10/2025 08:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:28 | 2025-10-27
27/10/2025 08:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:20 | 2025-10-27
27/10/2025 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:39 | 2025-10-27
الموسوي: التضحيات دفاع عن الإنسانية والكرامة
08:35 | 2025-10-27
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:31 | 2025-10-27
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:28 | 2025-10-27
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:20 | 2025-10-27
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:18 | 2025-10-27
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24