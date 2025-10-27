Advertisement

لبنان

بري دعا إلى جلسة يوم غدّ لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المؤجلة

Lebanon 24
27-10-2025
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 تشرين الأول 2025 وذلك لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
