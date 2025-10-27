Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:12
أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي، البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة 3 أيام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني. 
وفي ما يلي نص البرنامج الرسمي:
الأحد 30 تشرين الثاني 2025:
15:45 الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)
16:45 زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري
17:15 لقاء مع رئيس مجلس النواب
17:30لقاء مع رئيس مجلس الوزراء 
18.00 لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس). 

الاثنين 1 كانون الأول 2025 – عنايا – حريصا – بيروت – بكركي:
9:45 زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون – عنايا 
11:20 لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان – حريصا (كلمة الأب الأقدس)
12:30 لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية
16:00 لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء – بيروت (كلمة الأب الأقدس)
17:45 لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني – بكركي (كلمة الأب الأقدس)

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 –  جل الديب – بيروت – روما:
8:30 زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب – جل الديب 
9:30  صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت
10:30 الاحتفال بالقداس الإلهي في "الواجهة البحرية لبيروت" (عظة الأب الأقدس)
12:45 مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (كلمة الأب الأقدس)
13:15 المغادرة إلى روما
16:10 الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي
 
