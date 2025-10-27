النائب قبلان: الجميع بالسفينة ولن ينجو منها أحد

Advertisement

علّق عضو في حركة "أمل "النائب على الجلسة التشريعية المقررة يوم غد الثلاثاء، وبعد تصرح النائي ، فكتب عبر حسابه على منصة "اكس": جلسة في مجلس النواب فاصلة بين نهجين:‏نهج يحوّل أزمة ميثاقية في البلد على مستوى قانون الإنتخاب إلى تفصيل يخضع لمنطق الأكثرية والأقلية في بلد يقوم على توازنات دقيقة اي إخلال فيها يؤدي إلى أزمات كبرى بغنى عنها وهو غير قادر على تحمل نتائجها،‏ونهج مصرّ منذ عقود على تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين اللبنانيين بعيدا عن منطق العزل والإلغاء والاستقواء بالخارج، لذا فإن الاصرار على الفجور الإعلامي والسياسي سيضع البلد أمام حائط مسدود ويا زميلي لقد نصبتم الأكثرية في الانتخابات الماضية وقلنا لكم صحتين لأن القانون هكذا، وهذه المرة وبالقانون لا يمكنكم ان تكرروا فعلتكم وإذا استمررتم بنهجكم فالجميع بالسفينة ولن ينجو منها أحد".