لبنان

توم برّاك في لبنان في هذا التاريخ

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:23
علم "لبنان 24"، أنّ الموفد الرئاسيّ الأميركيّ توم برّاك، سيصل إلى لبنان مساء يوم الأربعاء، لإجراء مُحادثات شاملة مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

توم برّاك

لبنان 24

شام

خاص "لبنان 24"

