لبنان

حسن فضل الله: قضية الأسرى والمفقودين وطنية والمقاومة لن تتراجع

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:26
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن قضية الأسرى والمفقودين هي قضية وطنية أساسية تمس جميع اللبنانيين، مشددًا على أن حزب الله يعتبرها من الأولويات الوطنية والإنسانية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة راميا الجنوبية في منطقة الحوش، بحضور فعاليات وشخصيات دينية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة. وقال فضل الله: "هذه القضية محورية بالنسبة لنا مثل العودة إلى القرى وإعادة الإعمار، فكلها مرتبطة بقدسية دماء شهدائنا التي ارتقت دفاعًا عن شعبها وأرضها".

وأشار النائب فضل الله إلى أن لبنان يواجه تحديات داخلية وخارجية عديدة، من اعتداءات وضغوط اقتصادية وحصار مالي، مضيفًا أن بعض المؤسسات الرسمية تسهم في هذا الضغط عبر انتهاك القوانين واستهداف المواطنين، لكنه أكد أن كل ذلك لن يغير من إرادة المقاومة أو شعبها.

وشدد على أن المقاومة تعمل لحماية الأرض والشعب، وأن مسؤولية الدولة قائمة لكنها ليست عائقًا أمام الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والدفاع عن المواطنين، مؤكدًا أن الخيار الوحيد لضمان الأرض والكرامة هو التمسك بخيار المقاومة وخيار الشهداء.
 
(الوكالة الوطنية)
