حسن فضل الله: قضية الأسرى والمفقودين وطنية والمقاومة لن تتراجع

(الوكالة الوطنية)

أكد عضو للمقاومة النائب الدكتور أن قضية الأسرى والمفقودين هي قضية وطنية أساسية تمس جميع اللبنانيين، مشددًا على أن يعتبرها من الأولويات الوطنية والإنسانية.جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة راميا الجنوبية في منطقة الحوش، بحضور فعاليات وشخصيات دينية وعوائل وأهالي البلدة. وقال : "هذه القضية محورية بالنسبة لنا مثل العودة إلى القرى وإعادة الإعمار، فكلها مرتبطة بقدسية دماء شهدائنا التي ارتقت دفاعًا عن شعبها وأرضها".وأشار النائب فضل الله إلى أن يواجه تحديات داخلية وخارجية عديدة، من اعتداءات وضغوط اقتصادية وحصار مالي، مضيفًا أن بعض المؤسسات الرسمية تسهم في هذا الضغط عبر انتهاك القوانين واستهداف المواطنين، لكنه أكد أن كل ذلك لن يغير من إرادة أو شعبها.وشدد على أن المقاومة تعمل لحماية الأرض والشعب، وأن مسؤولية الدولة قائمة لكنها ليست عائقًا أمام الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والدفاع عن المواطنين، مؤكدًا أن الخيار الوحيد لضمان الأرض والكرامة هو التمسك بخيار المقاومة وخيار الشهداء.