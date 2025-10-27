Advertisement

سهى الأسعد: الشراكة بين الإعلام والقانون ركيزة للشفافية والعدالة

27-10-2025 | 07:33
نظمت المحامية سهى بلوط الأسعد، المرشحة لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، عشاءً على شرف الإعلاميين في وسط العاصمة، حيث أكدت في كلمتها أن الإعلام يشكل سلطة رقابية وأداة للحفاظ على حقوق الناس وتعزيز العدالة.
وقالت الأسعد إن رسالتها في النقابة ترتكز على بناء جسور التعاون بين المحامين والإعلاميين لتعزيز الشفافية وحماية الحريات، وإتاحة العدالة لجميع المواطنين. كما أعربت عن تقديرها للصحافيين وجهودهم في ظروف صعبة، معتبرة أن دورهم في البحث عن الحقيقة ركيزة أساسية لدعم الديمقراطية ودولة القانون.

وشهد اللقاء تبادل الأفكار حول تعزيز التعاون في الملفات الحقوقية والمجتمعية، ودور النقابة في دفع الإصلاحات المهنية المستدامة. واختتمت الأمسية بالتقاط الصور التذكارية والتأكيد على أهمية استمرار المبادرات التي تربط بين الإعلام والقانون في خدمة المجتمع.
 
(الوكالة الوطنية)
