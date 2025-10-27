Advertisement

لبنان

خريش يستقبل الصايغ ووفد من اتحاد المصارف

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:42
استقبل المدير العام المكلف للدفاع المدني، العميد الركن عماد خريش، النائب الدكتور سليم الصايغ في مكتبه، حيث تناول البحث سبل دعم قدرات المديرية العامة وتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني على الصعيد الوطني.
وشدّد الجانبان على أهمية تطوير البنية التحتية للمديرية، وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة الطوارئ والكوارث، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة في مختلف المناطق اللبنانية.
 
كما استقبل العميد خريش رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، على رأس وفد من الاتحاد.
وقد أعرب رئيس الاتحاد خلال اللقاء عن تهنئته للمدير العام وتمنياته له بالتوفيق، مؤكدًا دعم الاتحاد المتواصل لجهود المديرية العامة في تعزيز السلامة العامة وتفعيل دور المؤسسة في سبيل خدمة المصلحة العامة.
اتحاد نقابات موظفي المصارف

المديرية العامة

اتحاد المصارف

المدير العام

رئيس الاتحاد

سليم الصايغ

رئيس اتحاد

عيد الوطني

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24