نواب الثنائي في بعبدا: سنرى غدا من يعطل عمل المجلس

Advertisement

التقى وفد نيابي يضم نوابًا من للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير والنائب جهاد الصمد رئيسَ الجمهورية في .وعقب اللقاء، تحدّث باسمهم النائب ، حيث أشار إلى أن الوفد ناقش مع رئيس الجمهورية الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبر له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص.أضاف:" نحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون، ان هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير".ختم:" حريص على المجلس النيابي وسنرى غدا من يعطل عمل المجلس".