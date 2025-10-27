Advertisement

لبنان

نواب الثنائي في بعبدا: سنرى غدا من يعطل عمل المجلس

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:45
التقى وفد نيابي يضم نوابًا من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير والنائب جهاد الصمد رئيسَ الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا.
وعقب اللقاء، تحدّث باسمهم النائب علي حسن خليل، حيث أشار إلى أن الوفد ناقش  مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبر له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص.

أضاف:" نحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون، ان هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير".

ختم:" الرئيس نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غدا من يعطل عمل المجلس".
قانون الانتخابات

العماد جوزاف عون

الرئيس نبيه بري

علي حسن خليل

كتلة الوفاء

قصر بعبدا

جوزاف عون

نبيه بري

