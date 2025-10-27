Advertisement

لبنان

بلاسخارت تزور إسرائيل اليوم للإشراف على تنفيذ الـ1701

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1434634-638971700962439064.png
Doc-P-1434634-638971700962439064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارتها لاسرائيل في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006).
Advertisement

ومن المقرر أن تلتقي السيدة هينيس-بلاسخارت بكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق.
مواضيع ذات صلة
بلاسخارت تزور طرابلس وتتفقد التعليم والصحة والتنمية المحلية
lebanon 24
27/10/2025 22:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو : كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس ووجهت تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها
lebanon 24
27/10/2025 22:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ألماني: ميرتس يزور إسبانيا اليوم وسط اختلافات حول الموقف من إسرائيل
lebanon 24
27/10/2025 22:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية الأميركية سيزور إسرائيل بعد 12 يوما
lebanon 24
27/10/2025 22:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الأمن الدولي

جينين هينيس

مجلس الأمن

الإسرائيلي

السيدة هي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24