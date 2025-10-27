بالتزامن مع جلسة مجلس النواب.. إقفال شارع المصارف غدًا

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي عن أنّه "السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28-10-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال دراسة وإقرار المشاريع والقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء".وطلبت من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بإرشادات عناصر ، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.