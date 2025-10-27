Advertisement

لبنان

بالتزامن مع جلسة مجلس النواب.. إقفال شارع المصارف غدًا

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:47
أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي عن أنّه "السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28-10-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال دراسة وإقرار المشاريع والقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء".
وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
قوى الأمن الداخلي

التزام

العلم

