لبنان

مكي أطلع بري على برنامج عمل وزارته

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:56
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات .
وناقش الطرفان برامج عمل الوزارة لا سيما برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة.
