لبنان

شقير التقى قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:16
Doc-P-1434643-638971714641853327.JPG
Doc-P-1434643-638971714641853327.JPG photos 0
التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) اللواء أنيتا أسما والوفد المرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
المدير العام للأمن

قوة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

المدير العام

حسن شقير

لبنان وا

لبنان

شقير

