محفوض يدعو النواب إلى حماية حرية البرلمان
Lebanon 24
27-10-2025
|
08:11
أعلن رئيس حزب
"
حركة التغيير
"
إيلي
محفوض أن موقف النواب، خصوصًا نواب حزب "
القوات اللبنانية
"، في الدفاع عن حقوق اللبنانيين المنتشرين حول العالم يمثل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة تعيد سيادة
البرلمان
.
وقال محفوض في تصريح: "ندعو جميع النواب إلى التحرّك ضد التفرد والمزاجية التي تمنع البرلمان من ممارسة دوره بشكل فعّال، لضمان تمثيل حقيقي وفاعل للشعب اللبناني، وعدم الانضمام إلى صفوف المتثائبين أو من يتعامل مع صلاحيات المجلس على أنها لعبة سياسية".
(الوكالة الوطنية)
