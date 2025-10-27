Advertisement

لبنان

طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:18
انطلق فريق طلاب جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) للمشاركة في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات باللغة العربية، التي ينظمها مركز مناظرات قطر في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات تعليمية آسيوية.
وأكّدت الجامعة أن المشاركة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء وتنمية مهارات الخطابة والتفكير النقدي لدى الطلاب، كما تأتي ضمن رؤية الجامعة في تمكين طلابها من المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية.

ويشارك الفريق اللبناني بعد سلسلة تدريبات مكثفة في مجالات المناظرة والخطابة، ويتناول منافسات البطولة مواضيع فكرية وثقافية واجتماعية متنوعة، بعد أن حقق الفريق المركز الثاني في النسخة السابقة في قطر.
 
(الوكالة الوطنية)
