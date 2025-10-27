"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا

Advertisement

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي إلكترونيًا من مقره في الأشرفية، بحضور عدد كبير من أعضائه. وأصدر المجتمعون بيانًا أشاروا فيه إلى تحركات الأخيرة على الساحة العربية، ومنها دعوة الشيخ نعيم للسعودية لتجاوز الخلافات، وزيارة وليد بخاري للشيخ في .واعتبر البيان أن هذه الخطوات "تكشف عن ارتباك الحزب الذي يسعى لموقع تفاوضي بدلاً من "، مؤكدين أن الحزب يواجه حصارًا متعدد الأبعاد: أمني، سياسي، مصرفي، عدلي، وعسكري.وشدد المجتمعون على أن "خيار حزب الله الوحيد لتفادي دائرة عنف جديدة هو تسليم سلاحه للدولة وفق اللبناني وقرارات 1559 و1680 و1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية في 27-11-2024". كما أعادوا التأكيد على ضرورة بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي ، خصوصًا بعد حادثة قتل مواطن عند مدخل مخيم شاتيلا.