Advertisement

لبنان

"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1434653-638971722658192048.png
Doc-P-1434653-638971722658192048.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي إلكترونيًا من مقره في الأشرفية، بحضور عدد كبير من أعضائه. وأصدر المجتمعون بيانًا أشاروا فيه إلى تحركات حزب الله الأخيرة على الساحة العربية، ومنها دعوة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم للسعودية لتجاوز الخلافات، وزيارة السفير السعودي وليد بخاري للشيخ علي الخطيب في لبنان.
Advertisement

واعتبر البيان أن هذه الخطوات "تكشف عن ارتباك الحزب الذي يسعى لموقع تفاوضي بدلاً من الدولة اللبنانية"، مؤكدين أن الحزب يواجه حصارًا متعدد الأبعاد: أمني، سياسي، مصرفي، عدلي، وعسكري.

وشدد المجتمعون على أن "خيار حزب الله الوحيد لتفادي دائرة عنف جديدة هو تسليم سلاحه للدولة وفق الدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية في 27-11-2024". كما أعادوا التأكيد على ضرورة بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصًا بعد حادثة قتل مواطن عند مدخل مخيم شاتيلا.
 
مواضيع ذات صلة
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
lebanon 24
27/10/2025 22:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" يدعو الحكومة لتفكيك "الحزب"
lebanon 24
27/10/2025 22:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: حصر السلاح شرط لقيام دولة سيادية
lebanon 24
27/10/2025 22:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل": البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة للأوضاع
lebanon 24
27/10/2025 22:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

السفير السعودي

الأمين العام

مجلس الأمن

علي الخطيب

علي الخطي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24