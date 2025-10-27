23
لبنان
4 اغتيالات في صفوف "حزب الله" في 24 ساعة.. لماذا استهدفت إسرائيل هذه الشخصيّات؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
09:00
ذكرت وكالة "
سبوتنيك
"، أنّ
لبنان
شهد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية موجة اغتيالات استهدفت قيادات وعناصر من "
حزب الله
"، بمعدل غير مسبوق.
وبحسب "سبوتنيك"، تقول "
إسرائيل
إنّ هدفها هو منع إعادة بناء قدرات "حزب الله" في الجنوب، بينما يردّ "الحزب" بإطلاق تحذيرات من أن أيّ تصعيد قد يجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع".
زين العابدين حسين فتوني... قائد وحدة مضادة للدروع
وأعلن الجيش
الإسرائيلي
عن إغتيال زين العابدين حسين فتوني، ووصفه بأنه قيادي في الوحدة المضادة للدروع ضمن "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، متهما إياه بمحاولات إعادة تأهيل قدرات مضادة للدروع في
جنوب لبنان
.
محمد أكرم عربية... عنصر ميداني في الجنوب
كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال محمد أكرم عربية في منطقة القليعة جنوب لبنان، وزعم أنّه كان جزءا من الجهود الميدانية لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية للحزب.
علي حسين
الموسوي... بزعم تجارة وتهريب الأسلحة
وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً عن إستهداف علي حسين الموسوي في
البقاع
، ووصف من قبل المصادر
الإسرائيلية
بأنه "تاجر أسلحة" ومهرب أسلحة من
سوريا
إلى لبنان لصالح "حزب الله"، وأن دوره كان محوريا في تعزيز شبكة الإمداد.
عبد محمود السيّد... مندوب محلي في منطقة البياضة
وشملت الاغتيالات عبد محمود السيّد الذي قتل في غارة إسرائيلية في الناقورة، ووصفته إسرائيل بأنه "مندوب محلي" لـ"حزب الله" في منطقة البياضة، ومسؤول عن العلاقات الميدانية واللوجستية بين الحزب وسكان المنطقة.
وتزعم إسرائيل بأن العمليات تستهدف تعطيل شبكات الدعم واللوجستيات والتهريب ومنع إعادة بناء قدرات قتالية على الشريط الحدوديّ، لمنع إعادة توطين قدرات قد تستخدم لاحقا ضد إسرائيل وذلك ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لإضعاف "حزب الله" رغم الهدنة المعلنة.
