الموسوي: التضحيات دفاع عن الإنسانية والكرامة

شيّع " " وأهالي بلدة النبي شيت الشهيد السيد الدين الموسوي، الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية، بحضور حشد شعبي واسع من أبناء البلدة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى قيادات الحزب وفعاليات سياسية ودينية.خلال التشييع، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور إبراهيم الموسوي كلمة شدّد فيها على أنّ الوقوف أمام هو تجديد للعهد مع الدماء والقادة والمجاهدين، مؤكداً أن التضحيات ليست مرتبطة بمذهبية أو حزبية، بل هي دفاع عن الإنسانية والكرامة.وقال الموسوي: "الموضوع ليس ربحًا أو خسارة، بل قضية إنسانية ودينية وإيمانية. دماؤنا وتضحياتنا ترفع وعي العالم بمآسي الشعوب، من غزة إلى ، وتثبت أننا ملتزمون بمبادئ الثبات والاحتساب".وأضاف الموسوي: "الذين يظنون أن تدافع عن قضية مذهبية أو حزبية، يخطئون الفهم. تضحياتنا هي فخر للإنسانية جمعاء، وقد أدرك العالم بأسره أن هذه الدماء تصنع وعيًا عالميًا لا يمكن شراؤه أو تجاهله".وختم الموسوي حديثه مؤكدًا: "العدو لا يريد حلفاء، بل أدوات لخدمة مصالحه، ونحن ثابتون في موقفنا، ملتزمون بقضية الوطن والكرامة ، ولن تتزعزع إرادتنا رغم كل الضغوط والاعتداءات".