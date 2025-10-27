Advertisement

لبنان

الموسوي: التضحيات دفاع عن الإنسانية والكرامة

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:39
شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة النبي شيت الشهيد السيد علي نور الدين الموسوي، الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية، بحضور حشد شعبي واسع من أبناء البلدة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى قيادات الحزب وفعاليات سياسية ودينية.
خلال التشييع، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور إبراهيم الموسوي كلمة شدّد فيها على أنّ الوقوف أمام الشهداء هو تجديد للعهد مع الدماء والقادة والمجاهدين، مؤكداً أن التضحيات ليست مرتبطة بمذهبية أو حزبية، بل هي دفاع عن الإنسانية والكرامة.

وقال الموسوي: "الموضوع ليس ربحًا أو خسارة، بل قضية إنسانية ودينية وإيمانية. دماؤنا وتضحياتنا ترفع وعي العالم بمآسي الشعوب، من غزة إلى جنوب لبنان، وتثبت أننا ملتزمون بمبادئ الثبات والاحتساب".

وأضاف الموسوي: "الذين يظنون أن المقاومة تدافع عن قضية مذهبية أو حزبية، يخطئون الفهم. تضحياتنا هي فخر للإنسانية جمعاء، وقد أدرك العالم بأسره أن هذه الدماء تصنع وعيًا عالميًا لا يمكن شراؤه أو تجاهله".

وختم الموسوي حديثه مؤكدًا: "العدو لا يريد حلفاء، بل أدوات لخدمة مصالحه، ونحن ثابتون في موقفنا، ملتزمون بقضية الوطن والكرامة اللبنانية، ولن تتزعزع إرادتنا رغم كل الضغوط والاعتداءات".
 
(الوكالة الوطنية)
