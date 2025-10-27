Advertisement

لبنان

جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:04
أجريت لعقيلة رئيس الحكومة السيّدة سحر بعاصيري سلام جراحة مستعجلة في مستشفى الجامعة الأميركية بعدما تعرضت لسقطة على درج حاضرة الفاتيكان على أثر اللقاء مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، نقلت على أثره إلى أحد مستشفيات روما، حيث تلقت اسعافات أولية في كتفها المصاب بكسور.
ومن ثم نُقلت من روما إلى بيروت، ومن المطار نُقلت إلى المستشفى، حيث أُجريت لها جراحة مستعجلة كُللت بالنجاح.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

مستشفى الجامعة

سحر بعاصيري

الرابع عشر

الفاتيكان

بعاصيري

بعاصير

المطار

بيروت

"خاص لبنان24"

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24