جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى

أجريت لعقيلة رئيس الحكومة السيّدة سلام جراحة مستعجلة في الأميركية بعدما تعرضت لسقطة على درج حاضرة على أثر اللقاء مع قداسة البابا ، نقلت على أثره إلى أحد مستشفيات ، حيث تلقت اسعافات أولية في كتفها المصاب بكسور.

ومن ثم نُقلت من روما إلى ، ومن نُقلت إلى المستشفى، حيث أُجريت لها جراحة مستعجلة كُللت بالنجاح.