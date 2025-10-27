Advertisement

لبنان

ايهاب حمادة: لن يُمحى خط المقاومة عن الخارطة

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:06
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في حسينية بلدة الكواخ في الهرمل إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عدد من أبناء البلدة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن ما يُطرح من قانون انتخابي جديد أو تعديل للقوانين الحالية، تحت شعار منح المغتربين حق التصويت، "يمثّل عمليًا استبدال أصوات الناخبين اللبنانيين بما تقرره السلطات في دول الاغتراب، خصوصًا تلك التي تموّل العدو وتدير حربًا على لبنان تحت قيادة الأميركي".
وأشار حمادة إلى أن المشروع يقيد حركة الناخبين الذين يدعمون خط المقاومة، ويجعلهم عرضة للملاحقة في دول الإغتراب، مضيفًا: "الهدف من هذا الأمر هو تشكيل سلطة جديدة ومجلس نيابي ينتخب رئيس الجمهورية وحكومة خاضعة بالكامل للأميركي والإسرائيلي".

وختم بالقول: "نحن ثابتون على أهدافنا، بقوتنا وقدرتنا وانسجامنا مع القيم الوطنية، ولن يتمكن أحد من محونا عن الخارطة، فنموذجنا يمثل قدوة على مستوى الأمة للكرامة والعزة".

(الوكالة الوطنية)
