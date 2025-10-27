Advertisement

لبنان

المرحلة السابعة لعودة النازحين السوريين تبدأ في هذا اليوم

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1434671-638971747734243305.png
Doc-P-1434671-638971747734243305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين السوريين ستنطلق يوم الأربعاء 29/10/2025، بالتنسيق مع الدولة السورية ومنظمة UNHCR، وIOM، والصليب الأحمر اللبناني، ومنظمات إنسانية أخرى.
Advertisement

وأشارت المديرية إلى أن نقطة التجمع ستكون أمام المقر القديم لمكتب UNHCR على الأوتوستراد في زحلة، موضحة أن الخطة تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية للنازحين بطريقة منظمة وآمنة، وفق معايير حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
مواضيع ذات صلة
هذا تاريخ بدء المرحلة الخامسة من عودة النازحين السوريين
lebanon 24
27/10/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام.. تنفيذ المرحلة السادسة لعودة النازحين السوريين
lebanon 24
27/10/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
lebanon 24
27/10/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إعلان إضراب في شركة الكهرباء الفرنسية يبدأ اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا
lebanon 24
27/10/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

أعلنت المديرية العامة

الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الدولة السورية

الصليب الأحمر

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24