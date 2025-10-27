المرحلة السابعة لعودة النازحين السوريين تبدأ في هذا اليوم

Advertisement

أعلنت أن المرحلة السابعة من خطة للعودة المنظمة للنازحين السوريين ستنطلق يوم الأربعاء 29/10/2025، بالتنسيق مع ومنظمة UNHCR، وIOM، والصليب الأحمر اللبناني، ومنظمات إنسانية أخرى.وأشارت المديرية إلى أن نقطة التجمع ستكون أمام المقر القديم لمكتب UNHCR على الأوتوستراد في ، موضحة أن الخطة تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية للنازحين بطريقة منظمة وآمنة، وفق معايير حقوق الإنسان والتعاون الدولي.