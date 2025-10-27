Advertisement

لبنان

بَقِيَ ساعتين تحت الأنقاض... وفاة عامل جراء إنهيار حائط في طرابلس

27-10-2025 | 09:11
تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال أحد العمال بعد أن قضى نحو ساعتين تحت الأنقاض، جراء إنهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في منطقة الضم والفرز في طرابلس.
ونُقِلَ العامل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.
 
 
 
طرابلس

