بَقِيَ ساعتين تحت الأنقاض... وفاة عامل جراء إنهيار حائط في طرابلس

تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال أحد العمال بعد أن قضى نحو ساعتين تحت الأنقاض، جراء إنهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في منطقة الضم والفرز في .

Advertisement



ونُقِلَ العامل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.