لبنان

التفتيش المركزي: عملية نقل الموظفين قانونية لتعزيز الكفاءة

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:14
أصدرت رئاسة التفتيش المركزي بيانًا حول نقل عشرين موظفًا من الفئة الثالثة إلى ملاك الإدارة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، ضمن سياسة الحكومة لملء الشواغر وتعزيز القدرات البشرية في الأجهزة الرقابية.
وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات غير دقيقة حول النقل، مؤكدًا أن العملية إدارية طبيعية لا تتطلب إجراء مباراة، وأن القانون يتيح لأي موظف من الفئة الثالثة التقدم بطلب نقل بعد موافقة الإدارة المعنية، ليتم استكماله بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن ملف الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لعام 2017 منفصل تمامًا عن عملية النقل الأخيرة، وسيتم إصدار توضيح رسمي شامل قريبًا لتصويب ما أثير من التباسات. كما دعت إدارة التفتيش الإعلام إلى الالتزام بالدقة والمهنية في نقل الأخبار الإدارية.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24