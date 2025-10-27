التفتيش المركزي: عملية نقل الموظفين قانونية لتعزيز الكفاءة

Advertisement

أصدرت المركزي بيانًا حول نقل عشرين موظفًا من الفئة الثالثة إلى ملاك الإدارة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، ضمن سياسة الحكومة لملء الشواغر وتعزيز القدرات البشرية في الأجهزة الرقابية.وأشار البيان إلى أن بعض نشرت معلومات غير دقيقة حول النقل، مؤكدًا أن العملية إدارية طبيعية لا تتطلب إجراء مباراة، وأن القانون يتيح لأي موظف من الفئة الثالثة التقدم بطلب نقل بعد موافقة الإدارة المعنية، ليتم استكماله بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.وأضاف البيان أن ملف الناجحين الفائضين في مباراة لعام 2017 منفصل تمامًا عن عملية النقل الأخيرة، وسيتم إصدار توضيح رسمي شامل قريبًا لتصويب ما أثير من التباسات. كما دعت الإعلام إلى الالتزام بالدقة والمهنية في نقل الأخبار الإدارية.