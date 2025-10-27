Advertisement

حضر المؤتمر اللواء ميشال منسى، ممثلاً بالعميد الركن زاهر صوما وحشد من الرسميين، من نواب حاليين وسابقين ووزراء سابقين، وسفراء وشخصيات حكومية وسياسية وعسكرية وحقوقية وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني وقادة روحيين ومفتي طرابلس والشمال السابق الدكتور الشيخ مالك الشعار على رأس وفد من مشايخ وقضاة الشرع، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، ممثلاً بالشيخ رمزي سري الدين، والسيد علي فضل الله، ممثلًا بالشيخ فؤاد خريس، والأب العام الرئيس الإقليمي للآباء الكرملين الأب الدكتور عبدو عبدو، والمطران سمعان عطالله، والنائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفسور جورج حبيقة، وممثل رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل عميد كلية الآداب والفنون الأب الدكتور فريد المجبّر، والمونسنيور عبدو أبو كسم، ورئيسة المجلس اللبناني-السعودي الثقافي الشيخة أماني الحقيل. كما شاركت في المؤتمر جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وشخصيات محلية وعربية، وجمع من قادة عالميين وأكاديميين وممثلين عن الأديان ودبلوماسيين، لتعزيز الحوار والسلام والاستدامة، في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة.استهلّت الجلسة الافتتاحيّة بالنشيد الوطني، تلاه كلمة ترحيبية للإعلامي جو فرشخ، الذي أكّد "أن قوة تكمن في تنوّعه وقدرته على أن يكون مساحة لقاء لا انقسام، وأرضًا للسلام لا ساحة لحروب الآخرين".ثم ألقت المنسّقة العامة للمؤتمر البروفسورة لارا حنّا واكيم كلمة شدّدت فيها على أنّ لبنان، رغم معاناته، ما زال يحمل رسالة عالمية عنوانها الحوار والانفتاح والأمل في عالمٍ يتآكل فيه الرجاء.كما شدّدت على أنّ «الحوار ليس ضعفًا، بل أسمى أشكال القوة الأخلاقية»، ودعت إلى فهم أوسع للاستدامة باعتبارها «أخلاقًا وإنسانًا» لا بيئةً فحسب.وشكرت رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر وإيمانه برسالة الحوار وبدور الثقافة في بناء الدولة وبتجديد العهد بين الدولة والفكر، بين السياسة والمعنى. كما نوهت بجهود الوزير فادي مكّي في إدخال الاقتصاد السلوكي إلى السياسات العامة. ووجّهت تحية إلى الأمير الحسن بن طلال كشريك في رؤية الحوار والسلام وكصوت يرى في الإنسان قيمةً عليا، وفي الحوار خلاصًا لا خيارًا.وثمّنت دور جامعة الروح القدس – الكسليك في احتضان المؤتمر، مشيدةً برؤية رئيسها الأب البروفسور جوزف مكرزل الذي جعل من الجامعة "مبادِرة لا متفرّجة"، وبجهود الأب الدكتور فريد المجبّر في دعم الفكر والثقافة كقوة بناء للوطن. كما شكرت مؤسّسة One Voice Foundation على إيمانها بالحوار كمشروع نهضة إنسانيّة، وخصّت بالشكر رئيسها الأستاذ أنطوان قلايجيان الذي حوّل الفكرة الى واقع وعلى رؤيته وعزمه الثابت، والدكتور إياد أبو المغلي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على إيمانه بأنّ «حماية الأرض تبدأ من ضمير الإنسان قبل مختبره». وذكّرت بأنّ لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة، مستحضرة بذلك كلام البابا القديس يوحنا بولس الثاني. واختتمت بدعوة إلى مغادرة المؤتمر بميثاق روحيّ جديد يربط الإنسان بالأرض والسماء، ويعيد إليه دوره كـ"حارس للحياة وشريك في الخلق".أما رئيس مؤسسة One Voice Foundation أنطوان قلايجيان فأكد "أنّ تاريخ البشرية مثقل بالحروب والصراعات، لكن مقاومي الجهل والتعصب سعوا عبر العصور إلى ترسيخ العقل والحوار والتبادل المعرفي بين الشعوب". وشدّد على "أن لبنان، رغم أزماته، لا يزال نموذجًا فريدًا للعيش المشترك، بلد لم يُهزم رغم ما مرّ به من عذابات، لأنه يحمل رسالة السلام والانفتاح، ويجسّد العبور من "الأنا" إلى "الآخر". وأشار قلايجيان إلى "أن المؤتمر يسعى إلى صياغة "وثيقة بيروت"، لتأكيد دور لبنان كأرض للحوار ونموذج للاستدامة الإنسانية. وقال: "لا يُقاس الوطن بحجمه بل برسالته، ورسالة لبنان هي بناء السلام القائم على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان".وألقى مؤسّس ورئيس إئتلاف "الإيمان من أجل الأرض" في برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، الدكتور إياد أبو مغلي، كلمة أشار فيها إلى "أنّ مؤسسة "الإيمان من أجل الأرض" تعمل على دمج العلوم والسياسات والروحانية لبناء حضارة بيئية تقوم على الأخلاق والمسؤولية المشتركة. كما أثنى على إنشاء أكاديمية اللقاءات الإنسانية والحوار بوصفها خطوة طبيعية نحو تكامل الإيمان والعلم والسياسة لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا مثل ندرة المياه وتغير المناخ. ورأى أن الأكاديمية يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للحوار والسلام والتنمية المستدامة، مختتمًا بدعوة إلى جعل المؤتمر منطلقًا لحركة عالمية توحّد بين الإيمان والعقل.كما كانت كلمة لرئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل، ألقاها ممثله عميد كليّة الآداب والعلوم الأب الدكتور فريد المجبّر، الذي اعتبر "أن انعقاد هذا المؤتمر في لبنان يجسّد روح التلاقي والتنوع التي تميّز الوطن"، مشيراً إلى "أن الحوار ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لتحقيق الاستدامة بكل أبعادها". وأكد "أن الجامعة والرهبانية اللبنانية المارونية ستواصلان رسالتهما في بناء منصات للحوار البنّاء، وتمكين الشباب ليكونوا قادة ينشرون ثقافة السلام والتفاهم من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة".ثم عرضت كلمة مسجّلة للأمير الحسن بن طلال أكّد فيها "أنّ لبنان يستحقّ اعتراف الأمم المتحدة بدوره في ترسيخ الحوار والتعايش"، داعياً إلى بناء سياسات تقوم على قيمة الحياة والكرامة والرحمة بدل الانقسام والخوف، ومشدّدًا على أنّ العدالة تتجاوز الهويّة والانتماء. كما دعا إلى إنشاء مركز ومجلس مواطني إقليمي للمشرق لتعزيز النهضة والتفاهم. وختم مؤكّدًا الحاجة إلى نموذج مشرقي جديد يقوم على حريّة الاعتقاد والمساواة، معتبرًا أنّ تجاوز الخوف والانقسام مسؤوليّة جماعيّة لبناء مستقبل قائم على الحوار والاحترام المتبادل.في ختام الجلسة الافتتاحية، ألقى ممثل رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة الوزير الدكتور فادي مكّي كلمة شدّد فيها على "أن الحوار بين الأديان والثقافات أساس لبناء السلام وتحقيق الاستدامة، والتنوع في لبنان مصدر قوّة لا عائق أمام وحدته". وأشار إلى أن الوزارة تعمل، برعاية فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، على تنفيذ برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"، لتحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والشمولية. وختم بالتأكيد فخامة الرئيس بأن لبنان مدعوّ ليبقى مركزًا للحوار ومنارة للأمل والسلام في المنطقة والعالم.ثم انعقدت جلسات المؤتمر التي حملت العناوين التالية: "لبنان مركزًا للحوار والاستدامة"؛ "عهد التعايش: كيف يصنع التنوع والإيمان مستقبلاً مستدامًا؟"؛ "المرأة والشباب والمجتمع المدني: مهندسو الصمود والحوار" و"الدبلوماسية والحوار: مسارات سياسية نحو سلام مستدام".وقد أغنى المحاضرون الجلسات برؤى تجسد أهمية ترسيخ مفاهيم التلاقي وأبعادها.هذا وستصدر لاحقًا توصيات المؤتمر، وذلك بتوقيع "وثيقة بيروت"، لتعزيز التعاون العالمي والحوار بين الثقافات والأديان.