لبنان

تقرير إسرائيلي: حزب الله غير قادر على المواجهة ويخطط لاختطاف جنود

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:24
ذكرت قناة "آي 24" العبرية اليوم الاثنين أن "حزب الله" غير قادرة حاليًا على خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي قضى على نحو 80% من قدرات الحزب بعد عمليات عسكرية سابقة، فيما تبقى 20% من هذه القدرات تحت مراقبة محاولات أميركية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "الميليشيات".
وأكدت القناة أن إسرائيل تواصل عملياتها الاستخباراتية والأمنية في مختلف مناطق لبنان، بهدف منع حزب الله من إعادة تأهيل قدراته العسكرية أو العودة لما كان عليه قبل الحرب الأخيرة. ويرى المحلل الإسرائيلي تسيفي يحزقيل أن إيران تدرك إمكانية إحياء نشاط حزب الله في لبنان، إلا أن تل أبيب اتخذت خطوات مبكرة لضمان قطع الطريق أمام أي عودة محتملة "للميليشيا".

في هذا السياق، لفت المحلل إلى أن حزب الله يخطط حاليًا لاختطاف جندي أو أكثر من الجيش الإسرائيلي، مستفيدًا من التجربة التي قامت بها حركة حماس في تحسين صورتها من خلال احتجاز رهائن إسرائيليين. وأضاف أن الحزب يحاول بهذه الاستراتيجية تجنب مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، إذ يرى أن المواجهة المسلحة المباشرة في الوقت الراهن قد تكون مكلفة جدًا وغير محسوبة النتائج.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا أعدّت، بالتعاون مع إيران، خططًا تفصيلية لتنفيذ عمليات خطف محتملة، مع التركيز على الحد من المخاطر العسكرية المباشرة، ورفع معنويات أنصارها داخليًا وخارجيًا. من جانبها، شددت مصادر إسرائيلية على ضرورة التحرك سريعًا لوقف هذه الخطط في مهدها قبل أن تتطور إلى عمليات أكبر أو أوسع نطاقًا.

ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تحافظ تل أبيب على حالة تأهب دائم، وتواصل مراقبة تحركات الميليشيات على الساحة اللبنانية، في محاولة لضمان أمنها الداخلي ومنع أي عمليات قد تهدد الجنود والمواطنين الإسرائيليين.
 
(إرم نيوز)
 
