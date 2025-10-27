23
لبنان
في صيدا: لقاء بين القوى الأمنية ورؤساء البلديات
Lebanon 24
27-10-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
، العميد
أحمد أبو ضاهر
، بحضور عدد من الضباط الأمنيين، رؤساء بلديات
بقسطا
،
عبرا
،
الصالحية
، وعدد من المسؤولين المحليين في سراي
صيدا
الحكومي.
وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والخدماتية في
منطقة صيدا
والجوار، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات والقوى الأمنية لضمان استمرارية حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل شؤون المواطنين.
(الوكالة الوطنية)
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
Lebanon 24
تحذير من وزير المالية...ماذا أعلن اليوم؟
16:14 | 2025-10-27
27/10/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. مسؤول سعودي بارز سيزور لبنان
15:47 | 2025-10-27
27/10/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
Lebanon 24
"دميت" تستذكر شهداءها... و الإشتراكي يجدد الإلتزام بالمسيرة
15:39 | 2025-10-27
27/10/2025 03:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
15:32 | 2025-10-27
27/10/2025 03:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
