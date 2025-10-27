Advertisement

لبنان

في صيدا: لقاء بين القوى الأمنية ورؤساء البلديات

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1434682-638971760988797664.png
Doc-P-1434682-638971760988797664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، العميد أحمد أبو ضاهر، بحضور عدد من الضباط الأمنيين، رؤساء بلديات بقسطا، عبرا، الصالحية، وعدد من المسؤولين المحليين في سراي صيدا الحكومي.
Advertisement

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والخدماتية في منطقة صيدا والجوار، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات والقوى الأمنية لضمان استمرارية حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل شؤون المواطنين.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
منسى في لقاء لاوندس: ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية
lebanon 24
27/10/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في سحمر... إشكال بين الأهالي والقوى الأمنيّة
lebanon 24
27/10/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي
lebanon 24
27/10/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
lebanon 24
27/10/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الوكالة الوطنية

أحمد أبو ضاهر

منطقة صيدا

عميد أحمد

أبو ضاهر

الصالحية

أحمد أبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24