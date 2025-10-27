في صيدا: لقاء بين القوى الأمنية ورؤساء البلديات

Advertisement

استقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في ، العميد ، بحضور عدد من الضباط الأمنيين، رؤساء بلديات ، ، ، وعدد من المسؤولين المحليين في سراي الحكومي.وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والخدماتية في والجوار، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات والقوى الأمنية لضمان استمرارية حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل شؤون المواطنين.