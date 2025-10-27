Advertisement

لبنان

نصار: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا موحدًا

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:40
أكد وزير العدل عادل نصار، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب"، أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا فعالًا، مشددًا على ضرورة وضع حد لإفلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب من العقاب، ومكافحة تبييض الأموال وكل الوسائل التي تساعد على انتشار الإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر، الذي انعقد في مقر كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، يُمثّل تعاونًا بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي بين الدول، مع التركيز على تنظيم المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضبط الحدود ومنع التحركات الإرهابية عبر الدول.
 
(الوكالة الوطنية)
