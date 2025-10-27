نصار: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا موحدًا

Advertisement

أكد وزير العدل عادل ، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في "، أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا فعالًا، مشددًا على ضرورة وضع حد لإفلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب من العقاب، ومكافحة تبييض الأموال وكل الوسائل التي تساعد على انتشار الإرهاب.وأشار الوزير إلى أن المؤتمر، الذي انعقد في مقر كلية شهاب للقيادة والأركان، يُمثّل تعاونًا بين والاتحاد ، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي بين الدول، مع التركيز على تنظيم المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضبط الحدود ومنع التحركات الإرهابية عبر الدول.