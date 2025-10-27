Advertisement

لبنان

ناصر الدين يستقبل مطر.. ورفع سقف التمويل للمستشفى في طرابلس

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:46
التقى النائب إيهاب مطر، اليوم وزيرَ الصحة العامة ركان ناصرالدين في مكتبه في الوزارة. وتم التطرّق الى الواقع الصحي في لبنان وخصوصا طرابلس.
وأشار مطر بعد اللقاء الى "ان الوزير ناصر الدين أبدى موافقتَه على كتاب وجهه مطر لوزارة الصحة يطلب فيه رفع السقف المالي للمستشفى الحكومي – قسم تمييل القلب في طرابلس".
وشكر النائب مطر الوزير ناصر الدين على اهتمامه بهذا الملف وبمدينة طرابلس، معربًا عن أمله في "أن تبقى طرابلس وأهلُها ضمن الأولويات الحكومي".
ناصر الدين

يستقبل مطر

إيهاب مطر

طرابلس

إيهاب

