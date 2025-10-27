ناصر الدين يستقبل مطر.. ورفع سقف التمويل للمستشفى في طرابلس

Advertisement

التقى النائب ، اليوم وزيرَ الصحة العامة ركان ناصرالدين في مكتبه في الوزارة. وتم التطرّق الى الواقع الصحي في وخصوصا .وأشار مطر بعد اللقاء الى "ان الوزير أبدى موافقتَه على كتاب وجهه مطر لوزارة الصحة يطلب فيه رفع السقف المالي للمستشفى الحكومي – قسم تمييل القلب في طرابلس".وشكر النائب مطر الوزير ناصر الدين على اهتمامه بهذا الملف وبمدينة طرابلس، معربًا عن أمله في "أن تبقى طرابلس وأهلُها ضمن الأولويات الحكومي".