لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان تدعو لتسديد الفواتير مع إعفاءات وتقسيط

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:05
أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً دعت فيه جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المستحقة عن عام 2025 وما قبله، عبر الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الإلكتروني POS، ومراكز شركة OMT لتحويل الأموال.
وأوضحت المؤسسة أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تم اعتماد عدة إجراءات لتسهيل دفع الاشتراكات، أبرزها:
1. الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات لعام 2024 وما قبله بنسبة 85%.
2. إمكانية تقسيط المتأخرات للأعوام السابقة حتى كانون الأول 2027.
3. تسهيل الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين مع إمكانية السداد على دفعات حتى نهاية 2027.
4. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بالشبكات بنسبة 40% للعيار و50% للعداد.
5. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين وتجديد الاشتراكات المؤقتة بنسبة 90%.
6. تقسيط بدلات عام 2025 على قسطين متساويين، الأول قبل نهاية تشرين الثاني والثاني قبل نهاية كانون الأول 2025.

وحذرت المؤسسة من أن غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا ستُطبق على بدلات العام 2025 اعتباراً من 2/1/2026، مؤكدة أن الإعلان يُعتبر تبليغاً شخصياً لكل مشترك.
 
