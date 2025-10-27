Advertisement

لبنان

يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:05
علم "لبنان 24"، أنّ القوى الامنية تتحقق من إتّصال ورد إلى سيّدة فلسطينية، يدعوها إلى إخلاء المبنى الذي تسكن فيه في وادي الزينة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المبنى يقطنه أيضاً مسؤول في "حماس". 
 
 
 
