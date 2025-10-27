Advertisement

لبنان

عز الدين تبحث حماية الأطفال وتحسين التغذية في لبنان

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1434699-638971786304886015.png
Doc-P-1434699-638971786304886015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأست النائبة الدكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل اجتماعاً للجنة بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، ومنظمات مجتمع مدني وخبراء.
Advertisement

وأوضحت عز الدين أن الاجتماع تركز على نقطتين رئيسيتين:
1. اقتراح قانون حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة، وتم الاتفاق على استكمال مناقشته الأسبوع المقبل، لما له من أهمية كبيرة على صحة الأطفال.
2. عرض نتائج دراسة "ليما"، أول مسح وطني متكامل في لبنان يقيّم نقص المغذيات الدقيقة، الحالة التغذوية، ونمو الطفولة المبكرة لدى الرضع والأطفال والفتيات المراهقات والنساء.

وأظهرت النتائج انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى 23%، وأن غالبية الأطفال الصغار يستهلكون أنظمة غذائية منخفضة الجودة، بينما يعاني أكثر من 30% منهم من التأخر النمائي، وتضاعفت معدلات التقزّم بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2021. كما سجلت زيادة في السمنة ونقص المغذيات الدقيقة بين الفتيات المراهقات، إذ تعاني واحدة من كل ثلاث فتيات من زيادة في الوزن أو السمنة.

ودعت عز الدين إلى توسيع برامج التغذية وتنمية الطفولة المبكرة، ودمج الخدمات عبر مختلف المنصات، وتطبيق القوانين الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية، مع إعطاء الأولوية لتغذية الفتيات المراهقات والنساء.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عز الدين: تحسين تغذية الأطفال يبدأ من المدارس والتشريعات والوعي المجتمعي
lebanon 24
27/10/2025 22:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لن نسلم سلاح حماية لبنان
lebanon 24
27/10/2025 22:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: تحسين التغذية الكهربائية والمائية أولوية لصيدا
lebanon 24
27/10/2025 22:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لجنة المرأة والطفل تسعى لإدماج مفهوم العدالة بين الجنسين في النصوص القانونية
lebanon 24
27/10/2025 22:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

منظمة الصحة العالمية

لجنة المرأة والطفل

الوكالة الوطنية

منظمة الصحة

قانون حماية

عز الدين

اليونيسف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-10-27
16:07 | 2025-10-27
15:47 | 2025-10-27
15:39 | 2025-10-27
15:32 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24