لبنان
عز الدين تبحث حماية الأطفال وتحسين التغذية في لبنان
Lebanon 24
27-10-2025
|
10:14
A-
A+
ترأست النائبة الدكتورة
عناية عز الدين
رئيسة
لجنة المرأة والطفل
اجتماعاً للجنة بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد،
اليونيسف
،
منظمة الصحة العالمية
، ومنظمات مجتمع مدني وخبراء.
وأوضحت
عز الدين
أن الاجتماع تركز على نقطتين رئيسيتين:
1. اقتراح
قانون حماية
القاصرين من تناول
الكحول
ومشروبات الطاقة، وتم الاتفاق على استكمال مناقشته الأسبوع المقبل، لما له من أهمية كبيرة على صحة الأطفال.
2. عرض نتائج دراسة "ليما"، أول مسح وطني متكامل في
لبنان
يقيّم نقص المغذيات الدقيقة، الحالة التغذوية، ونمو الطفولة المبكرة لدى الرضع والأطفال والفتيات المراهقات والنساء.
وأظهرت النتائج انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى 23%، وأن غالبية الأطفال الصغار يستهلكون أنظمة غذائية منخفضة الجودة، بينما يعاني أكثر من 30% منهم من التأخر النمائي، وتضاعفت معدلات التقزّم بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2021. كما سجلت زيادة في السمنة ونقص المغذيات الدقيقة بين الفتيات المراهقات، إذ تعاني واحدة من كل ثلاث فتيات من زيادة في الوزن أو السمنة.
ودعت عز الدين إلى توسيع برامج التغذية وتنمية الطفولة المبكرة، ودمج الخدمات عبر مختلف المنصات، وتطبيق القوانين الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية، مع إعطاء الأولوية لتغذية الفتيات المراهقات والنساء.
(الوكالة الوطنية)
