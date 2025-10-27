عز الدين تبحث حماية الأطفال وتحسين التغذية في لبنان

Advertisement

1. اقتراح القاصرين من تناول ومشروبات الطاقة، وتم الاتفاق على استكمال مناقشته الأسبوع المقبل، لما له من أهمية كبيرة على صحة الأطفال.

2. عرض نتائج دراسة "ليما"، أول مسح وطني متكامل في يقيّم نقص المغذيات الدقيقة، الحالة التغذوية، ونمو الطفولة المبكرة لدى الرضع والأطفال والفتيات المراهقات والنساء.

ترأست النائبة الدكتورة رئيسة اجتماعاً للجنة بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد، ، ، ومنظمات مجتمع مدني وخبراء.وأوضحت أن الاجتماع تركز على نقطتين رئيسيتين:وأظهرت النتائج انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى 23%، وأن غالبية الأطفال الصغار يستهلكون أنظمة غذائية منخفضة الجودة، بينما يعاني أكثر من 30% منهم من التأخر النمائي، وتضاعفت معدلات التقزّم بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2021. كما سجلت زيادة في السمنة ونقص المغذيات الدقيقة بين الفتيات المراهقات، إذ تعاني واحدة من كل ثلاث فتيات من زيادة في الوزن أو السمنة.ودعت عز الدين إلى توسيع برامج التغذية وتنمية الطفولة المبكرة، ودمج الخدمات عبر مختلف المنصات، وتطبيق القوانين الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية، مع إعطاء الأولوية لتغذية الفتيات المراهقات والنساء.