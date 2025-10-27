Advertisement

لبنان

غارة إسرائيليّة على بلدة البياض... واستشهاد شقيقين

Lebanon 24
27-10-2025
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة البياض - قضاء صور.
وأشارت إلى إستشهاد شقيقين في الغارة.
لبنان 24

قضاء صور

إسرائيل

لبنان

