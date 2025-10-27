زيارة دبلوماسية: السفيرة البولندية في ضيافة المطران إبراهيم في زحلة

Advertisement

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، في مطرانية سيدة النجاة – زحلة، سفيرة بولندا في الدكتورة ألكسندرا بوغوفسكا – ماكايب، في زيارتها الأولى إلى المدينة، وذلك بحضور شخصيات كنسية وبلدية وطبية واجتماعية بارزة.وحضر اللقاء النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف، والأرشمندريت عبدالله عاصي، والآباء طوني رزق وطوني الفحل، إلى جانب رئيس بلدية ستورا ميشال مطران، ورئيس بلدية قاع الريم غسان صليبا، ومدير عام مستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر، والدكاترة غسان معلوف، فادي عاصي، وعبدالله فيكاني، والمهندس غازي غصن، وفيليب سيدي، وهشام دواليبي، والمستشار جريدي، والمحامي طارق الغريب.وخلال اللقاء، عرض المجتمعون، وفق بيان صادر عن المطرانية، الأوضاع العامة في لبنان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبولندا، حيث قدّم المطران إبراهيم للسفيرة البولندية لمحة تاريخية عن نشأة أبرشية زحلة والبقاع، والدور الريادي الذي اضطلعت به على المستويين الوطني والكنسي، مؤكداً على رسالتها في تثبيت القيم الإنسانية والروحية وخدمة المجتمع المحلي.كما تمّ التطرّق إلى آفاق التعاون المستقبلي بين الأبرشية والمؤسسات البولندية، خصوصاً في المجالات التربوية والإنسانية والثقافية، بما يخدم الإنسان ويعزز قيم الشراكة والحوار.وأعربت السفيرة بوغوفسكا – ماكايب عن تقديرها العميق للدور الذي تقوم به الكنيسة في لبنان في خدمة الفئات المحتاجة وترسيخ قيم الحوار والتضامن، مؤكدة أنّ بولندا ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه في مسيرته الصعبة نحو التعافي والاستقرار.، شكر المطران إبراهيم للسفيرة زيارتها الأولى إلى زحلة، مثنياً على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، ومشدداً على أهمية تطوير التعاون لما فيه خير الإنسان وكرامته، مشيراً إلى أنّ "لبنان، رغم أزماته، لا يزال أرض الانفتاح والعيش المشترك الذي يجذب محبّي السلام من كل أصقاع العالم".وبعد اللقاء، جالت السفيرة والمطران إبراهيم والوفد المرافق في أرجاء المطرانية، حيث زارت كابيلا وكاتدرائية سيدة النجاة والمتحف الملكي التابع للمطرانية، وعبّرت عن إعجابها بما شاهدته من تاريخٍ روحي وثقافيٍ محفوظ بأمانة ودقة يعكس عمق الجذور في ودورها في صياغة هوية لبنان.وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الهدايا التذكارية في جو من الودّ والاحترام المتبادل، ما عكس عمق الروابط الإنسانية والدبلوماسية بين الكنيسة والبعثة البولندية في لبنان.